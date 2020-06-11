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ФНС: Стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 освобождаются от НДФЛ

11 июня 2020

С 1 января 2020 года от НДФЛ освобождены стимулирующие выплаты из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ данная норма была расширена. Теперь от НДФЛ освобождены не только выплаты, установленные федеральными законами, актами президента и правительства Российской Федерации, которые производятся из средств федерального бюджета, но и выплаты из бюджетов субъектов РФ. При этом освобождение распространяется не только на медицинских работников, но и на тех, кто оказывает социальные услуги гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Изменения распространяются на указанные выплаты, полученные начиная с 1 января 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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