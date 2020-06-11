Схема движения трамвайных маршрутов изменится на один день в Иркутске

12 июня изменится схема движения трамвайных маршрутов №1 и 5. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, расположенной на перекрестке улиц Волжская – Карла Либкнехта и закрытием движения транспорта по ул. Волжская на участке от ул. Ербанова до ул. Трудовая.

Трамвайные маршруты №1 и 5 будут следовать следующим образом:

№1 «ул. Волжская – Студгородок» по маршруту «Трампарк – Ц.Рынок – Студгородок» (без заезда на ул. Партизанская и ул. Волжская);

№5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц.Рынок» по маршруту «м/р Солнечный – Ц.Рынок – ул. Волжская – Ц.Рынок – м/р Солнечный».

Кроме того, 12 июня будет закрыто движение трамваев по маршрутам №3 «ул. Волжская – Ц.Рынок» и №6 «ул. Волжская – Ц.Рынок – м/р Солнечный».