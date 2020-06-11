Альфа-Банк, Билайн и X5 приглашают лучших разработчиков на чемпионат по прикладному программированию Alfa Battle

С 9 по 25 июня 2020 года пройдет отборочный тур онлайн-чемпионата по прикладному программированию для Java-разработчиков — Alfa Battle. Финальный раунд состоится 27 июня. Лучшие кандидаты на протяжении пяти часов будут решать в онлайне задачи backend-разработки от компаний Альфа-Групп: Альфа-Банка, Билайн и Х5 Retail Group.

Alfa Battle отличается от чемпионатов по спортивному программированию. Участники будут соревноваться в скоростном решении задач, но задания для них приготовлены сугубо практические — именно такие, с которыми сталкиваются программисты Альфа-Банка, Билайна и X5. Эти компании — технологические лидеры своих отраслей с многомиллионными аудиториями, что дает возможность проявить себя в реальных условиях highload, о которых мечтают все разработчики.

Победители чемпионата разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей и получат приглашение на работу в Альфа-Банк или Билайн, а также специальный приз от X5. «Мы рассчитываем не только наградить победителей, но и сами получить главный приз — привлечь в нашу команду увлеченных своим делом профессионалов, готовых работать на общий результат, — комментирует директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. — И нам есть, что предложить — банковский бизнес в России находится на пике цифровизации, у нас самый современный стек технологий и много крутых, инновационных проектов».

«Большая цель Билайн — непрерывно улучшать клиентский опыт, развивая наши продукты и сервисы для десятков миллионов абонентов. Наши сотрудники реализуют амбициозные проекты: разрабатывают решения на базе искусственного интеллекта, используют Big Data, создают и развивают мобильные приложения. Два года подряд проекты Билайн и его партнеров побеждают в международном конкурсе GSMA Global Mobile Awards, а порталы «Хабр карьера» и Head Hunter назвали Билайн одним из лучших работодателей среди крупных компаний. Мы присоединились к Alfa Battle, чтобы сделать нашу команду разработчиков еще сильнее, привлекая лучших и давая им возможность менять мир через телеком-сервисы», — отмечает вице-президент по работе с персоналом и организационному развитию Билайн Ольга Филатова.

«Сегодня еще актуальнее становится все, что связано с цифровизацией и развитием новых продуктов и сервисов для покупателей. Х5 в 2018 году начала, а в 2019 развернула полномасштабную цифровую трансформацию как внутренних операционных процессов, так и внешних сервисов. С помощью этого конкурса мы рассчитываем найти высококлассных специалистов, готовых решать прикладные задачи, которые помогут нам построить новый ритейл — еще более эффективный и технологичный», — комментирует директор по информационным технологиям Х5 Retail Group Антон Вальков.

Чтобы принять участие в Alfa Battle, нужно зарегистрироваться на сайте www.alfabattle.ru, заполнить короткую анкету и решить пять задач на навыки программирования до завершения отборочного тура. Пусть победят сильнейшие!