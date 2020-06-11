Искусственный интеллект от Сбербанка помогает отвечать на письма

Сбербанк разработал прототип Digital Manager — приложения, которое с помощью искусственного интеллекта (ИИ) автоматизирует рутинные операции и принятие менеджерами решений при работе с почтой и системами электронного документооборота. Об этом рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, в ходе видеодиалога с Ольгой Усковой, гендиректором Cognitive Pilot.

Пока это исследовательский проект, основная цель которого — понять, какой объем рутинных действий можно отдать на откуп технологиям ИИ. Когда руководитель открывает электронное письмо, созданная специалистами банка ИИ-модель подсказывает ему, что сделать и как ответить. Исследование показало, что в 90% случаев для рутинных задач руководителей модель точно рекомендует, исходя из переписки, лучшее из возможных решений — такое, которое руководитель принял бы сам, погрузившись в изучение вопроса. А в 75% случаев ИИ-модель предлагает эффективные схемы делегирования задач.

Кроме того, Digital Manager оценивает важность письма и время на его чтение, находит в нем вопросы, просьбы и вложения, а также проводит профилактику когнитивных искажений, т. е. таких искажений в восприятии руководителем ситуаций, которые могут привести к принятию некорректных решений.

В будущем функционал ИИ-модели будет дополнен возможностями автоматического резюмирования текстов (писем, документов и т. п.), текстовой расшифровки аудиофайлов (например, записей совещаний) и другими опциями. Цель разработчиков ИИ-модели — автоматизировать принятие 70% решений руководителями среднего звена, а также упростить принятие решений руководителями высшего звена.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Руководитель среднего звена обычно получает от 80 до 120 электронных писем в день. Как минимум половина из них требует принятия тех или иных решений: выбрать ответственного, передвинуть срок исполнения поручения и т. д. Это необходимые, но рутинные задачи. Если их выполнение берет на себя искусственный интеллект, у человека высвобождается время для более важных дел. Пока ИИ-модель обучается на опыте сотрудников Сбербанка. После того как она достигнет нужного уровня безошибочности, банк внедрит ее в свои рабочие процессы. Затем мы, возможно, выведем этот продукт на рынок».