Сбербанк обеспечил перечисление почти 18 миллионов выплат государственной поддержки семьям с детьми в связи с коронавирусом

Сбербанк сообщает, что в соответствии с указами Президента РФ, направленным на обеспечение государственной поддержки в виде выплат на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, банк уже произвел почти 18 млн выплат. Общая сумма выплат государственной поддержки семьям с детьми в связи с коронавирусом составила более 208 млрд рублей.

В открытых каналах нами было выявлено примерно в 0,001% случаев, когда наши клиенты могли столкнуться со списанием средств, поступивших на их счета в качестве поддержки в период пандемииCOVID19. Сбербанк предпринял все возможные меры для того, чтобы эта ситуация затронула как можно меньше наших клиентов, но к сожалению, полностью исключить такие списания не удалось. Подобная ситуация возможна только в двух случаях:

в банк поступило актуальное постановление о списании средств со счета клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата, либо клиент сам перевел средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищенных;

у клиента есть задолженность по кредитным продуктам банка. При этом, при заключении кредитного договора, клиент дал банку поручение на погашение кредитной задолженности со счета, на который поступили выплаты государственной поддержки.

По каждому выявленному случаю банк проводит оперативную проверку и возвращает средства. Мы рекомендуем нашим клиентам, столкнувшимся с подобными списаниями, обратиться в банк любым удобным для них способом. Такие обращения будут рассмотрены банком в первую очередь.