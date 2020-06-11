С 26 июня у Банка СОЮЗ изменятся стандартные платежные инструкции для расчетов в евро

С 26 июня 2020 года у Банка СОЮЗ (АО) изменятся стандартные платежные инструкции для расчетов в евро.
Начиная с указанной даты расчетные (платежные) документы, содержащие прежние реквизиты Банка СОЮЗ (АО) в Commerzbank AG, приниматься к исполнению не будут.
При проведении расчетов в евро с 26.06.2020 г. клиентам Банка СОЮЗ (АО) необходимо использовать следующие платежные реквизиты:
|Наименование банка
|Контакты данные
|Beneficiary's bank (Банк получателя)
|BANK SOYUZ Sushchevskaya street 27, building 1, Moscow, Russia 127055
SWIFT: JCAMRUMM
|При переводе средств в евро (EUR)
|Correspondent bank (Банк-корреспондент)
|RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
|Correspondent account in EUR
|55.065.015