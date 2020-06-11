С 26 июня у Банка СОЮЗ изменятся стандартные платежные инструкции для расчетов в евро

С 26 июня 2020 года у Банка СОЮЗ (АО) изменятся стандартные платежные инструкции для расчетов в евро.

Начиная с указанной даты расчетные (платежные) документы, содержащие прежние реквизиты Банка СОЮЗ (АО) в Commerzbank AG, приниматься к исполнению не будут.

При проведении расчетов в евро с 26.06.2020 г. клиентам Банка СОЮЗ (АО) необходимо использовать следующие платежные реквизиты: