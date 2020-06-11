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С 26 июня у Банка СОЮЗ изменятся стандартные платежные инструкции для расчетов в евро

11 июня 2020
С 26 июня 2020 года у Банка СОЮЗ (АО) изменятся стандартные платежные инструкции для расчетов в евро.
 
Начиная с указанной даты расчетные (платежные) документы, содержащие прежние реквизиты Банка СОЮЗ (АО) в Commerzbank AG, приниматься к исполнению не будут.
 
При проведении расчетов в евро с 26.06.2020 г. клиентам Банка СОЮЗ (АО) необходимо использовать следующие платежные реквизиты:
 
 
Наименование банка Контакты данные
Beneficiary's bank (Банк получателя) BANK SOYUZ Sushchevskaya street 27, building 1, Moscow, Russia 127055
SWIFT: JCAMRUMM
При переводе средств в евро (EUR)
Correspondent bank (Банк-корреспондент) RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Correspondent account in EUR 55.065.015
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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