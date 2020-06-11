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«БАНК УРАЛСИБ» сообщил режим работы с 12 июня по 2 июля 2020 года

11 июня 2020

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 «БАНК УРАЛСИБ»  информирует о режиме обслуживания в офисах:

  • 12 июня — нерабочий день для всех отделений Банка;
  • 23 июня — все отделения обслуживают клиентов согласно режиму работы*;
  • 24 июня — нерабочий день для всех отделений Банка;
  • с 25 по 30 июня — все отделения обслуживают клиентов согласно режиму работы*;
  • 1 июля — нерабочий день для всех отделений Банка;
  • с 2 июля — все отделения обслуживают клиентов согласно режиму работы*.
  • * Актуальную информацию об изменениях режима обслуживания клиентов в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте Банка.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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