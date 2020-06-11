«БАНК УРАЛСИБ» сообщил режим работы с 12 июня по 2 июля 2020 года

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«БАНК УРАЛСИБ» информирует о режиме обслуживания в офисах:
- 12 июня — нерабочий день для всех отделений Банка;
- 23 июня — все отделения обслуживают клиентов согласно режиму работы*;
- 24 июня — нерабочий день для всех отделений Банка;
- с 25 по 30 июня — все отделения обслуживают клиентов согласно режиму работы*;
- 1 июля — нерабочий день для всех отделений Банка;
- с 2 июля — все отделения обслуживают клиентов согласно режиму работы*.
- * Актуальную информацию об изменениях режима обслуживания клиентов в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте Банка.