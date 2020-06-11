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«Дальневосточный банк» сообщил режим работы в праздничные дни июня 2020

11 июня 2020

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы в праздничные дни:

11 июня – время обслуживания клиентов — физических и юридических лиц сокращено на 1 час;

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12 июня – выходной день;

13 июня – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офиса по субботам.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.

С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка.

Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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