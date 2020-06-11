Ланта-Банк сообщил режим работы 11-14 июня 2020 года

11 июня офисы банка, расположенные в Москве, Рязани, Санкт-Петербурге, Орле, Мценске, Ливнах, Нижнем Новгороде и Куйбышеве, будут обслуживать клиентов по сокращенному на один час графику. Офисы в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Усть-Нере, Алдане и Бодайбо в этот день будут работать по обычному графику.

Дни с 12 по 14 июня включительно будут выходными во всех подразделениях банка за исключением офисов в Усть-Нере и Бодайбо, которые будут открыты 13 июня.

Автоматические кассы и банкоматы с круглосуточным доступом в праздничные дни будут работать без изменений.