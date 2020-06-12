ПСБ профинансировал поставки российских автомобилей в Узбекистан

ПСБ профинансировал поставки продукции российского автомобилестроения в Республику Узбекистан на сумму порядка 600 млн рублей в рамках установленного лимита на сделки торгового финансирования коммерческому банку «Асака» (Республика Узбекистан).

«ПСБ продолжает поддерживать экспортные поставки российских производителей и закрывать риски неисполнения обязательств, используя документарные инструменты — аккредитивы и гарантии. Мы готовы подтверждать аккредитивы в пользу российских экспортеров, финансировать как российских поставщиков под отсрочку зарубежному покупателю, так и импортеров, которые приобретают продукцию у наших производителей», — комментирует Александр Мещеряков, директор дирекции международного бизнеса ПСБ.

«Российская Федерация является важным торговым партнером Республики Узбекистан, сотрудничество с ПСБ будет способствовать расширению торгово-экономических связей между нашими государствами, содействовать поставщикам и покупателям в исполнении обязательств. Мы планируем дальнейшую совместную проработку и осуществление новых сделок торгового финансирования», — комментирует Евгений Ким, заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности АКБ «Асака».