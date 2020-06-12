Примсоцбанк снизил минимальные ставки по ипотеке

С 8 июня Примсоцбанк снизил ставки сразу на несколько программ ипотечного кредитования. Теперь минимальная ставка на покупку готового жилья или квартиры в новостройке может составить 6,89% годовых, а на рефинансирование – 6, 69%. Отметим, минимальные ставки указаны при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости, подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из Пенсионного фонда РФ, наличия комплексного страхования и использования опции "Назначь свою ставку". Максимальные ставки при этом составят 10,5% и 10,2% годовых соответственно.



Хотим заметить, новая что опция - «Назначь свою ставку» действует в сочетании с программами "Льготная ипотека на новострой" и "Семейная ипотека". Это предложение позволяет снизить размер ставки от 0,5 до 1,5 процентных пунктов на весь срок кредитования. Таким образом процентная ставка по «Семейной ипотеке» может составить 4%, а по ипотеке на новострой – 5% годовых. Отметим, что итоговый размер снижения ставки зависит от суммы разовой выплаты при оформлении кредита. Максимальная ставка по «Семейной ипотеке» - 4,9% годовых при приобретении недвижимости на территории Дальневосточного федерального округа и 5,6% для остальных регионов, по «Льготной ипотеке» - 6,5% годовых.



- Мы понимаем, насколько важно поддерживать граждан в это непростое время, и именно поэтому минимальные ставки установлены на рекордном для нашего банка уровне. Напомним, мы активно реализуем сразу несколько льготных программ кредитования. В их числе ипотека как для молодых семей, так и для семей с детьми, а также сотрудников медицинских учреждений и военнослужащих, - отметил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования.



Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования, акциях и предложениях Примсоцбанка вы всегда можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 200-42-02.