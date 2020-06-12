Райффайзенбанк: 33% россиян считают экологичность путешествий совсем не важной

Райффайзенбанк выяснил, как россияне относятся к тренду осознанных путешествий, связанных с более экологичным перемещением, и возможностям волонтерства во время отпуска. Как показал опрос более 2 тыс. жителей крупных городов, каждый третий россиянин (33%) считает возможный ущерб экологии совсем не важным. Однако большинство опрошенных готовы рассмотреть более экологичную альтернативу поездки в отпуск.

Самолет, автомобиль, пароход

«Зеленые» путешествия, учитывающие возможный экологический след, давно стали международным трендом: согласно прогнозам booking.com, в 2020 году концепцию «второго города», местных поездок ради уменьшения вреда экологии, поддерживала большая часть путешественников. В России этот тренд только начинает развиваться — согласно результатам опроса Райффайзенбанка, только 46% россиян выберет более экологичный способ путешествия из равнозначных альтернатив, при этом такой выбор «крайне важен» для 21% респондентов. В совокупности 67% опрошенных считают, что экологичность путешествий важна в той или иной степени. Однако 33% не склонны ее учитывать или считают совсем не важной.

«Заботиться об окружающей среде — проще, чем кажется. Начать можно с малого, например, вместо одноразовых стаканчиков с кофе брать термокружку или выбрать более „зеленый“ маршрут поездки. Райффайзенбанк уделяет большое внимание развитию эко-инициатив, — Светлана Коржева, руководитель административно-хозяйственного управления Райффайзенбанка. — В частности, наше транспортное подразделение реализует комплекс мер, связанный с уменьшением токсичных выбросов автомобилей — от использования машин высокого эко-класса и шин, позволяющих снизить расход топлива, до тщательной проверки экологических стандартов партнеров по техобслуживанию автопарка».

В числе вариантов транспорта, который планируют использовать, 50% респондентов назвали автомобиль, 38% — самолет, 35% — поезд, а в пеший или вело-поход отправятся всего 6% (в ответе на этот вопрос можно было выбрать все релевантные пункты).

Давайте я вам помогу

6% россиян признались, что возможность принести пользу, волонтерство (помощь незащищенным категориям людей, заповедникам, участие в археологических раскопках) является для них важным критерием при выборе путешествия. Эти цифры совпадают с количеством респондентов, которые уже попробовали такой формат отпуска (7%). Больше половины опрошенных (55%) считают, что попробовать волонтерство во время отпуска было бы интересно, а 38% не готовы к такому формату путешествия — эта цифра немного опережает количество тех, кто предпочитает не задумываться об экологичности поездок.

Опрос проводился в период с 25 мая по 2 июня 2020 года, в нем приняли участие 2 150 респондентов из 7 крупных городов России.