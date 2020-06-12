Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес

В год своего двадцатилетия Россельхозбанк откроет собственную программу теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям.



«В современном российском агропромышленном комплексе роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК практически удвоился. Помимо поддержки действующих хозяйств, наша цель – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ и тем самым придать качественный импульс фермерскому движению. Для этого нужны специализированные знания и профессиональные навыки, и РСХБ обладает уникальной отраслевой экспертизой. Банк запускает собственную школу фермеров на базе ведущих аграрных вузов и действующих предприятий. Слушатели, которые успешно завершат теоретическое, практическое обучение и представят работающий бизнес-план, смогут получить специальный кредитный продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. «Школа фермера» - это уникальный проект для каждого региона, в результате которого будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции. Содействие занятости сейчас особенно актуально в связи с вызванной коронавирусным кризисом потерей рабочих мест», – рассказала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.



В качестве пилотных регионов выбраны Республика Башкортостан, Ставропольский край, Московская и Новосибирская области. Обучение первой группы общей численностью 100 слушателей в пилотных регионах будет совершенно бесплатным, все расходы за организацию программ обучения и привлечение участников возьмет на себя Банк. Набор в группы начнется в ближайшее время, а сами занятия – 1 сентября 2020 года.



Принять участие в образовательной программе приглашаются все желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания в отраслях сектора АПК: предприниматели без опыта ведения агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, студенты агровузов и т.д.



Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до 2-х календарных месяцев. Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства необходимые для получения грантовой поддержки.



Теория включает в себя посещение занятий на базе высших учебных заведений в регионе, которые будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. В каждом регионе выбраны наиболее востребованные и перспективные на рынке направления сельского хозяйства: в Ставропольском крае это овцеводство и овощеводство, в Новосибирской области – мясное скотоводство, в Московской области – молочное скотоводство и овощеводство, а в Башкортостане – мясное скотоводство и производство сыра.



Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.