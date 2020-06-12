После смягчения ограничительных мер траты жителей Москвы заметно увеличились

Эксперты Россельхозбанка проанализировали, насколько изменилась покупательская активность жителей Москвы после снятия ряда ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возобновления работы столичных торговых центров.



Так, расходы клиентов Банка за неделю с 1 по 7 июня увеличились в среднем на 70% по сравнению с аналогичными периодами в месяцы самоизоляции (апрель-май).



Почти в 4 раза увеличилось количество покупок горожан в категориях одежды, обуви и аксессуаров. Более чем в 3,5 раза увеличились расходы столичных жителей на ювелирные изделия. После открытия магазинов почти в 2,5 раза чаще стали приобретать косметику и парфюмерию. На последнем месте оказались спорттовары и товары для дома: здесь количество покупок увеличилось всего в 2 раза.



После смягчения режима самоизоляции значительно снизился интерес граждан к online-играм: в этой категории товаров расходы сократились на 40%. Реже клиенты Банка стали ходить в аптеки и продуктовые магазины: покупательская активность снизилась на 10%.



По оценке специалистов Банка, за неделю существенно увеличился объем трат горожан на грузоперевозки, услуги АЗС и строительные материалы, даже в сравнении с периодом до введения ограничительных мер на территории Москвы в связи с пандемией. Увеличение составило 70% и 20% соответственно.



«В первую неделю после смягчения режима самоизоляции мы наблюдаем существенный рост трат москвичей. Однако значительная часть сегментов торговли сохранили тенденцию к снижению, например, расходы на товары для дома составляют лишь 75% от докарантинных значений, в аптеках — 65%. Предсказуемо уменьшились расходы на досуг и путешествия», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.