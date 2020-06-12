После смягчения ограничительных мер траты жителей Москвы заметно увеличились

Эксперты Россельхозбанка проанализировали, насколько изменилась покупательская активность жителей Москвы после снятия ряда ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возобновления работы столичных торговых центров.
Так, расходы клиентов Банка за неделю с 1 по 7 июня увеличились в среднем на 70% по сравнению с аналогичными периодами в месяцы самоизоляции (апрель-май).
Почти в 4 раза увеличилось количество покупок горожан в категориях одежды, обуви и аксессуаров. Более чем в 3,5 раза увеличились расходы столичных жителей на ювелирные изделия. После открытия магазинов почти в 2,5 раза чаще стали приобретать косметику и парфюмерию. На последнем месте оказались спорттовары и товары для дома: здесь количество покупок увеличилось всего в 2 раза.
После смягчения режима самоизоляции значительно снизился интерес граждан к online-играм: в этой категории товаров расходы сократились на 40%. Реже клиенты Банка стали ходить в аптеки и продуктовые магазины: покупательская активность снизилась на 10%.
По оценке специалистов Банка, за неделю существенно увеличился объем трат горожан на грузоперевозки, услуги АЗС и строительные материалы, даже в сравнении с периодом до введения ограничительных мер на территории Москвы в связи с пандемией. Увеличение составило 70% и 20% соответственно.
«В первую неделю после смягчения режима самоизоляции мы наблюдаем существенный рост трат москвичей. Однако значительная часть сегментов торговли сохранили тенденцию к снижению, например, расходы на товары для дома составляют лишь 75% от докарантинных значений, в аптеках — 65%. Предсказуемо уменьшились расходы на досуг и путешествия», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.
Новости
После смягчения ограничительных мер траты жителей Москвы заметно увеличились12 июня 2020
Эксперты Россельхозбанка проанализировали, насколько изменилась покупательская активность жителей Москвы после снятия ряда ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возобновления работы столичных торговых центров.