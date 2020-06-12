В Иркутской области коронавирусом заразились еще 194 человека

12 июня в Иркутской области подтверждены 194 новых случая коронавируса, всего в регионе 3913 заболевших. Ситуация c COVID-19 в регионе остается сложной, темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7%.

Среди заболевших за последние сутки 28 вахтовиков, 1421 всего –, 29 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 2804 человек, из них 194 за последние сутки. Выздоровели 1072 человек, 57 за последние сутки.

Сегодня зарегистрировано еще три смерти, в общей сложности скончались 35 человек: 18 (+1) от COVID-19.