Новости

В Иркутской области коронавирусом заразились еще 194 человека

12 июня 2020

12 июня в Иркутской области подтверждены 194 новых случая коронавируса, всего в регионе 3913 заболевших. Ситуация c COVID-19 в регионе остается сложной, темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7%.

Читайте также:

Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на коронавирус
12 июня 2020
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
11 июня 2020

Среди заболевших за последние сутки 28 вахтовиков, 1421 всего –, 29 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 2804 человек, из них 194 за последние сутки.  Выздоровели 1072 человек, 57 за последние сутки. 

Сегодня зарегистрировано еще три смерти, в общей сложности скончались 35 человек: 18 (+1) от COVID-19.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1612)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
И снова 200: число заболевших коронавирусом в Приангарье приближается к 4 тысячам
Инвитро запускает новый тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании