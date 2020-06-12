Недельный средний чек россиян пошел вверх в начале июня

Согласно данным Ромир, на неделе с 1 по 7 июня средний чек вырос на 25 рублей (4,3%) и составил 601 рубль. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 84 рубля.

Так, недельный средний чек прибавил 25 рублей относительно недели с 25 по 31 мая и остановился на отметке в 601 рубль.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост (16,2% или 84 рубля).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался выше на 37 рублей или 6,4%.

На фоне роста цен на продукты и первого этапа снятия ограничений недельный чек вслед за недельными расходами увеличился.