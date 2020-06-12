У ВОЗ нет претензий к России по статистике смертности от коронавируса

ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Об этом в интервью Business FM рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

В стране зафиксировано более полумиллиона случаев заражения, а летальных исходов — 6,5 тысячи. Накануне во время пресс-конференции в Женеве директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» относительно невысокое число смертей от COVID-19 в России и допустил возможность пересмотра официальной статистики.

- Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности. Доктор Райан показал обширную идею, что он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто сказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет, - говорит Вуйнович.