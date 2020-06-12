88 человек в Иркутске заболели коронавирусом 12 июня

На 12 июня в Иркутской области зафиксированы –194, из них 88 – в Иркутске. На втором месте традиционно – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, за последние сутки – 17 заболевших, всего – 819.

Сегодня зарегистрирована еще одна смерть, в общей сложности скончались 37 человек: 18 (+1) от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 1635

Усть-Кут – 819

Иркутский район – 354

Бодайбо – 336

Братск – 188.

Всего в регионе выявлены 3913 случаев коронавируса, суточные темпы прироста находятся на высоком уровне – 5,0 - 7,3%. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.