Новости

В Иркутске менеджер по подбору персонала в среднем зарабатывает 41 тыс. рублей в месяц

13 июня 2020

Так, по данным Superjob, менеджер по подбору персонала в этом городе в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге   на 57 000 рублей в месяц. 

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 42 000 рублей, в Екатеринбурге – 47 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 43 000 рублей, во Владивостоке – 53 000 рублей, в Челябинске – 41 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей в месяц. 

В Красноярске средняя зарплата составляет 41 000 рублей в месяц. В Чите – 43 000 рублей, в Улан-Удэ – 37 000 рублей в месяц. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
И снова 200: число заболевших коронавирусом в Приангарье приближается к 4 тысячам
Инвитро запускает новый тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании