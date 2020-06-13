Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области перевалило за четыре тысячи

На 13 июня в Иркутской области подтверждены 209 новых случаев коронавируса, всего в регионе 4122 заболевших. Ситуация c COVID-19 в регионе остается сложной, темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7%.

Среди заболевших за последние сутки 3 вахтовика, 1424 всего –, 29 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 2996 человек, из них 209 за последние сутки. Выздоровели 1087 человек, 15 за последние сутки.

Сегодня зарегистрировано еще 2 смерти, в общей сложности скончались 39 человек: 20 (+2) от COVID-19.