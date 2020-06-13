98 человек в Иркутске заболели коронавирусом 13 июня

На 13 июня в Иркутской области зафиксированы – 209, из них 98 – в Иркутске. На втором месте традиционно – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, за последние сутки –1 заболевших, всего – 820.

Сегодня зарегистрирована еще одна смерть, в общей сложности скончались 39 человек: 20 (+2) от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 1733

Усть-Кут – 820

Иркутский район – 387

Бодайбо – 340

Братск – 222.

Всего в регионе выявлены 4122 случаев коронавируса, суточные темпы прироста находятся на высоком уровне – 5,0 - 7,3%. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.