98 человек в Иркутске заболели коронавирусом 13 июня

На 13 июня в Иркутской области зафиксированы – 209, из них 98 – в Иркутске. На втором месте традиционно – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, за последние сутки –1 заболевших, всего – 820.
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Сегодня зарегистрирована еще одна смерть, в общей сложности скончались 39 человек: 20 (+2) от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.
В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:
- Иркутск – 1733
- Усть-Кут – 820
- Иркутский район – 387
- Бодайбо – 340
- Братск – 222.
Всего в регионе выявлены 4122 случаев коронавируса, суточные темпы прироста находятся на высоком уровне – 5,0 - 7,3%. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.