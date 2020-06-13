Доля просроченной задолженности по ипотеке в России уже несколько месяцев держится на уровне 2,2%

Количество "плохих" долгов выросло с января на 21% — примерно до 33 тысяч просроченных ссуд, сообщают РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных бюро "Эквифакс" и НАПКА.

В абсолютном выражении просроченная задолженность выросла с начала года на более чем 12% и превысила 86 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года.

"В апреле можно было наблюдать рост объема просроченной задолженности, чему, очевидно, способствовал введенный режим изоляции: часть потребителей была лишена дохода и не могла вносить платежи по кредитам", — отметил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

При этом он напомнил, что банки в конце каждого года для расчистки баланса продают или списывают просроченную задолженность клиентов, что приводит к изменению показателей качества в лучшую сторону.

"Ипотека традиционно один из наиболее качественных сегментов. Согласно статистике, клиенты, имеющие на руках несколько кредитов, один из которых ипотечный, до последнего стараются вносить платежи в срок, так как в залоге находится жилье, которое в большинстве случаев единственное. Однако столь жесткие и непрогнозируемые реалии начинают отражаться и на качестве ипотечного портфеля", — прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев.