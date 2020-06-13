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Ситимобил расширяет программу поддержки доноров в честь Всемирного дня донора крови

13 июня 2020

Чтобы добраться до центра или отделения переливания крови со скидкой, необходимо воспользоваться промокодом. Стоимость поездки автоматически пересчитается с учетом скидки 25%, сообщают в пресс-службе сервиса.

Агрегатор поможет добровольцам добраться до мест донации в 21 регионе России, в Сибири пункты приема крови появились в только в Новосибирске, Омске и Красноярске.

С марта Ситимобил помогает донорам крови и ее компонентов добираться в 24 медицинских учреждения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске и Красноярске. Во время острой фазы пандемии Ситимобил делал эти поездки бесплатными.  Также агрегатор помогает ежедневно добираться медицинскому персоналу, который работает с заболевшими коронавирусом, в медицинские учреждения Москвы, Московской и Нижегородской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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