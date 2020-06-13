В Заксобрание Иркутской области внесут законопроект о повышении правового статуса добровольной пожарной охраны

Игорь Кобзев сообщил, что для повышения правового статуса добровольной пожарной охраны до 1 сентября правительство региона подготовит и внесет в Законодательное собрание Иркутской области соответствующий законопроект.

Предполагается, что добровольные пожарные будут наделены контрольными функциями при введении особого противопожарного режима. Для выполнения задач, связанных с риском для жизни, они должны быть застрахованы. Необходимо также предусмотреть их льготное налогообложение.

– Наша задача – поднять статус добровольцев. Премировать их, если такая возможность будет. На 2021 год закладываем в областной бюджет более 10 млн рублей на господдержку подобных формирований. Этот опыт позволит нам ввести добровольные пожарные посты не только на территории населенных пунктов, но и в лесной зоне, – подчеркнул Игорь Кобзев.