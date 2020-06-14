Сокращение сроков ремонта в медучреждениях Приангарья не повлияет на их качество

Медицинские учреждения различного профиля в Баяндаевском районе 13 июня посетил в ходе рабочей поездки исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщают в областной администрации.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нуху-Нур начал работу 1 февраля 2020 года в новом здании. По словам фельдшера Ирины Забановой, это большая подмога жителям населённого пункта, который расположен в 25 км от райцентра – в день на приём приходит до двух десятков человек.

Санаторий «Нагалык» – отделение Баяндаевской районной больницы – рассчитан на 25 коек, и за год в нём проходят лечение 1350 пациентов. В настоящее время там ведётся капитальный ремонт, однако, по словам и. о. министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой, этого недостаточно. Требуется строительство нового санатория с отделением реабилитации. Медико-техническое задание подготовлено, предварительный расчет стоимости свыше 360 млн рублей в ценах прошлого года.

Строители, занятые капитальным ремонтом санатория, обещают завершить работы на месяц раньше договорного срока – в октябре текущего года.

Также досрочно – в августе этого года – может быть окончен капремонт здания баяндаевской поликлиники. Финансирование из областного бюджета составило 16,7 млн рублей.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области обсудил с медиками ход работ – ведь поликлиника обслуживает почти 11 тыс. жителей района, а также необходимость строительства третьей очереди больничного комплекса: инфекционного отделения, фтизиатрического кабинета, гаража, прачечной, вертолетной площадки.

– Нужно всё просчитать и всё продумать. Чтобы уже не возвращаться к этим вопросам в дальнейшем. И за качеством капремонтов, которые проходят в настоящее время в медучреждениях, постоянно следить – качество при сокращении сроков работ страдать не должно, – отметил Игорь Кобзев.