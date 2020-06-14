«Чистая вода» пришла в село Баяндай

Проблема обеспечения питьевой водой в этом населенном пункте существовала всегда, сообщают в областной администрации

Сейчас она решается в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода». Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области реализует строительство поселкового водопровода.

В посёлке предусмотрено строительство 11,3 км водопроводных сетей. Общий объем финансового обеспечения составляет 101,2 млн рублей. Срок окончания строительно-монтажных работ по контракту в ноябре 2020 года. В настоящее время готовность объекта составляет 50 процентов. Строители обещают сократить срок сооружения объекта.

По словам мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева, централизованное водоснабжение в райцентре – это поистине историческое событие. В селе уже планируют развитие водопровода на будущий год – вслед за ростом населённого пункта.

После ввода водопровода в эксплуатацию все жители Баяндая, а это почти четыре тысячи человек, будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В поселке появится 30 водоразборных колонок и 35 пожарных гидрантов.

– Обеспечение всех жителей Иркутской области питьевой водой соответствующего качества – приоритетная задача Правительства области. Мы обязательно продолжим её решение в тех территориях, где есть такая необходимость, – заявил врио Губернатора Игорь Кобзев.

Напомним, что при софинансировании из федерального бюджета в 2019 году был построен водовод в п. Харик Куйтунского района. Общая протяженность сети составила 13,9 км. В 2020 году также запланирован ввод локального водопровода в п. Залари.