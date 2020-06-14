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Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области пошло на спад

14 июня 2020

На 14 июня в Иркутской области подтверждены 127 новых случаев коронавируса, всего в регионе 4249 заболевших. Тем не менее, темпы прироста новых случаев держатся на высоком уровне – 5%.

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Среди заболевших за последние сутки вахтовиков нет. На сегодняшний день заразились 1424 вахтовика, 31 (+2) из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3079 человек, из них 127 за последние сутки. Выздоровели 1131 человек, 44 за последние сутки. 

В общей сложности скончались 39 человек: 20 от COVID-19.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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