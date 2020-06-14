На 14 июня в Усть-Куте заражений коронавирусом не зафиксировано

На 14 июня в Иркутской области зафиксированы –127, из них70 – в Иркутске. На втором месте – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, на сегодняшний день там насчитывается 820 больных, новых заражений пока не выявлено.

В общей сложности скончались 39 человек: 20 от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 1803

Усть-Кут – 820

Иркутский район – 393

Бодайбо – 340

Братск – 233.

Всего в регионе выявлены 4249 случаев коронавируса, суточные темпы, по сравнению с прошедшей неделей, снились до 5%. Тем не менее, пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.