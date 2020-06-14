На 14 июня в Усть-Куте заражений коронавирусом не зафиксировано

На 14 июня в Иркутской области зафиксированы –127, из них70 – в Иркутске. На втором месте – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, на сегодняшний день там насчитывается 820 больных, новых заражений пока не выявлено.
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В общей сложности скончались 39 человек: 20 от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.
В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:
- Иркутск – 1803
- Усть-Кут – 820
- Иркутский район – 393
- Бодайбо – 340
- Братск – 233.
Всего в регионе выявлены 4249 случаев коронавируса, суточные темпы, по сравнению с прошедшей неделей, снились до 5%. Тем не менее, пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.