Еще на неделю. Иркутская область останется в режиме самоизоляции до 21 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

В то время, как ситуация с коронавирусом в целом в стране стабилизируется, в Иркутской области она ухудшается. В выходные регион перешагнул 4-х тысячную отметку по количеству заболевших, темпы прироста новых случаев находятся на очень высоком уровне – 5-7%. На 14 июня подтверждены 127 новых случаев коронавируса, всего – 4249 заболевших.

Всего в России выявлено более 528 тыс. заболевших. Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.