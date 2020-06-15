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Еще на неделю. Иркутская область останется в режиме самоизоляции до 21 июня

15 июня 2020

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

В то время, как ситуация с коронавирусом в целом в стране стабилизируется, в Иркутской области она ухудшается.  В выходные регион перешагнул 4-х  тысячную отметку по количеству заболевших, темпы прироста новых случаев находятся на очень высоком уровне – 5-7%.  На 14 июня подтверждены 127 новых случаев коронавируса, всего – 4249 заболевших.

Всего в России выявлено более 528 тыс. заболевших. Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
И снова рекорд: больше 300 случаев COVID-19 зафиксированы в Иркутской области
Еще на неделю. Иркутская область останется в режиме самоизоляции до 21 июня
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
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