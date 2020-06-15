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Пандемия и экосистема: как коронавирус изменил запросы населения и бизнеса на сервисы Сбербанка

15 июня 2020

Байкальский банк Сбербанка провел онлайн-пресс-конференцию для региональных СМИ 4-х субъектов федерации. На открытой интернет-площадке Вебинар.ру руководители тербанка и представители сервисов Экосистемы Сбербанка рассказали, как пандемия коронавируса изменила запросы и потребительский спрос населения, какие дополнительные ресурсы и платформы банка сегодня наиболее актуальны.

Одним из востребованных в регионах инструментов Сбербанка  является сервис телемедицины DocDoc. Услугами приложения пользуются порядка 2,5 млн пациентов. За онлайн-консультациями  врачей более, чем 20-ти специальностей  ежемесячно обращаются  около 30 тысяч  клиентов. Сервис телемедицины значительно расширил спектр своих услуг, в регионах присутствия Байкальского банка сегодня его помощью пользуется не только население,  но и организации. Опции «дистанционный медосмотр» или «персональный доктор» являются наиболее востребованными в отдаленных территориях и  на предприятиях ,организующих работу вахтовым методом. В период пандемии у сервиса значительно увеличился спрос на  онлайн-консультации врачей, Горячую линию и консультации психологов.  

«Когда случился коронавирус, мы поняли, что людям очень нужна наша особенная помощь. В стране практически приостановилась плановая госпитализация, поток пациентов первичного и поликлинического звена упал в 3-5 раз. С другой стороны, люди болеть не перестали. Поэтому возник  повышенный спрос на проведение консультаций в онлайн формате. Мы провели большую работу и открыли платформу для частных медицинских центров, сделали её бесплатной на время эпидемии. Сегодня к нашей системе подключены порядка 200 клиник и мы активно подключаем разные территории», – рассказал коммерческий директор DocDoc Анатолий. В настоящее время  DocDoc ведет работу с региональными министерствами здравоохранения, чтобы телемедицина стала доступной для широких слоев населения,   оплачивалась через  фонд  ОМС, либо за счет других государственных источников. В Иркутске, Улан-Удэ и Чите  уже определены пилотные лечебно-профилактические учреждения, на базе которых врачами будут оказываться такие телемедицинские консультации для граждан.

Сервисы по доставке продуктов питания и готовой еды – Сбермаркет и Delivery Сlub в настоящее время также значительно увеличили количество пользователей в регионах. Delivery Сlub в Иркутской области появился несколько месяцев назад, сегодня с его платформой работают уже 32 ресторана и кафе Иркутска. Партнеры отмечают, что в период режима самоизоляции именно доставка от данной платформы экосистемы Сбербанка дала им прирост числа клиентов на 30%, в то время как, другие направления демонстрировали снижение дохода.

Активным спросом в регионах   продолжает пользоваться мультимедийный сервис Okko, работающий на организацию досуга населения. К 17 млн  подписчиков приложения  с  начала 2020 года  присоединились  45 тысяч жителей   территорий Байкальского банка.

«В период, когда регионы уходили на режим карантина,  ОККО открыл  для публики  театры, музеи и концертные залы. На нашем ресурсе  сейчас собрана огромная коллекция  спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другой интересный видео-контент. Работает портал и с региональными сообществами культуры, у нас есть театральные постановки ряда областных театров. 13,14 июня на ОККО состоятся юбилейные концерты Дениса Мацуева», – о результатах работы сервисов экосистемы, направленных на удовлетворение потребностей населения ,рассказала на онлайн-конференции заместитель председателя Байкальского банка Юлия Кальвина.

Эксперты Байкальского банка отмечают в настоящее время резко возросший интерес к бизнес-продуктам Экосистемы. Предпринимательство Иркутской области, Якутии, Забайкалья, Бурятии    активно переходит на электронный документооборот от КОРУСа, аутсортсинговые бухгалтерские и юридические услуги  СБЕРРЕШЕНИЯ, заметно прирастает число клиентов, желающих выстроить и просчитать стратегию развития своих компаний вместе со Strategy Partners

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка: «Компании, входящие в экосистему Сбербанка, не конкурируют, а взаимодополняют друг друга. Сама экосистема строится под предпочтения клиента, и мы делаем ее максимально удобной: любую нужную услугу можно получить по единому SberID. Мы научились использовать искусственный интеллект и накопленный клиентский опыт, чтобы обслуживание было бесшовным, услуги экосистемы можно было получить в формате 24/7, с минимальными потерями времени, в очень в высоком качестве  

Экосистема Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/ecosystem – комплекс нефинансовых сервисов для частных клиентов и бизнеса. Включает 48 компаний,   работающих по всем основным направлениям жизни человека: финтех; электронная коммерция, телемедицина, недвижимость, телекоммуникации, лайфстайл, искусственный интеллект, облачные сервисы, коммуникации, поиск вакансий и сотрудников и др.   

/ Сибирское Информационное Агентство /
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