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За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано три пожара

15 июня 2020

Общая площадь ликвидированных очагов составила восемь гектаров, сообщают в областной администрации.

Все они вновь обнаруженные: по одному – в БоханскомУсольском и Ангарском районах.

Одно возгорание в Усть-Илимском районе перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии. Оно также зарегистрировано в минувшее воскресенье, огонь остановлен на площади 2,2 га. 

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пожар в Усольском районе произошел на арендованном участке, остальные – на незакрепленных за арендаторами территориях. Все возгорания случились по вине местного населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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