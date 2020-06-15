За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано три пожара

Общая площадь ликвидированных очагов составила восемь гектаров, сообщают в областной администрации.

Все они вновь обнаруженные: по одному – в Боханском, Усольском и Ангарском районах.

Одно возгорание в Усть-Илимском районе перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии. Оно также зарегистрировано в минувшее воскресенье, огонь остановлен на площади 2,2 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пожар в Усольском районе произошел на арендованном участке, остальные – на незакрепленных за арендаторами территориях. Все возгорания случились по вине местного населения.