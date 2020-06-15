Новости

И снова рекорд: больше 300 случаев COVID-19 зафиксированы в Иркутской области

15 июня 2020

На 15 июня в Иркутской области подтверждены 319 новых случаев коронавируса – это новый рекорд за весь период эпидемии, всего в регионе 4568 заболевших. Темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7,5%.

Читайте также:

Единовременные выплаты на ребенка теперь не подлежат судебному взысканию
15 июня 2020
Еще на неделю. Иркутская область останется в режиме самоизоляции до 21 июня
15 июня 2020

Среди заболевших за последние сутки вахтовиков нет. На сегодняшний день заразились 1425 вахтовиков, 31 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3330 человек, из них 319 за последние сутки. Выздоровели 1199 человек, 68 за последние сутки. 

В общей сложности скончались 39 человек: 20 от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Режим самоизоляции в регионе продлён до 21 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1627)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
И снова рекорд: больше 300 случаев COVID-19 зафиксированы в Иркутской области
Еще на неделю. Иркутская область останется в режиме самоизоляции до 21 июня
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании