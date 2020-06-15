И снова рекорд: больше 300 случаев COVID-19 зафиксированы в Иркутской области

На 15 июня в Иркутской области подтверждены 319 новых случаев коронавируса – это новый рекорд за весь период эпидемии, всего в регионе 4568 заболевших. Темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7,5%.

Среди заболевших за последние сутки вахтовиков нет. На сегодняшний день заразились 1425 вахтовиков, 31 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3330 человек, из них 319 за последние сутки. Выздоровели 1199 человек, 68 за последние сутки.

В общей сложности скончались 39 человек: 20 от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Режим самоизоляции в регионе продлён до 21 июня.