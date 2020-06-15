Предприниматели Иркутской области могут продлить договоры аренды государственной или муниципальной земли

Данные изменения законодательства проработаны и внесены Росреестром по поручению заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, сообщают в ведомстве.

Ранее законодательство не позволяло приостанавливать течение срока действия договора аренды и не учитывало форс-мажорные ситуации при рассмотрении вопроса о продлении договора аренды по окончании срока действия или при изменении договорных условий.

«Запросить пролонгацию договора арендатор может до 1 марта 2021 года. Такая возможность предоставлена представителям бизнес-сообщества, которые заключили договор аренды земельных участков до введения в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса. Соглашение об увеличении срока действия договора арендодатель обязан заключить без проведения торгов в течение пяти рабочих дней со дня обращения арендатора», - поясняет исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.

На дату обращения арендатора с требованием о продлении аренды срок действия договора должен быть не истекшим или арендодателем не должен быть заявлен в суд иск о расторжении данного договора аренды. Ещё одно обязательное условие для продления договора - на дату обращения арендатора у уполномоченного органа должна отсутствовать информация о выявленных и неустраненных нарушениях законодательства, допущенных арендатором при использовании земельного участка.

Срок, на который продляется договор аренды земельного участка, определяется арендатором. Новый срок действия договора аренды не может превышать прежний или трёх лет, если ранее договор заключался сторонами более чем на три года.

Управление Росреестра по Иркутской области также напоминает, что дополнительные соглашения к договорам аренды на срок более одного года подлежат обязательной регистрации. Подать заявление на регистрацию соглашения можно в любом офисе Иркутского областного многофункционального центра. По итогам рассмотрения обращения Управление Росреестра по Иркутской области внесет в Единый государственный реестр недвижимости соответствующую запись о регистрации соглашения.