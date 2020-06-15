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Владелец Zara, Pull & Bear и Bershka закроет более 1,2 тысяч магазинов по всему миру

15 июня 2020

Inditex – владелец Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho закроет более 1,2 тыс. магазинов по всему миру, сообщает Inc Russia со ссылкой на The Guardian.

Тем не менее, в компании заявили, что вместо закрытых магазинов они откроют 450 новых. Об их формате пока ничего неизвестно. В итоге сокращение точек продаж составит от 500 до 700.

Больше всего магазинов Inditex закроет в Европе и Азии. Компания собирается сделать упор на онлайн-ретейл. В прошлом году на него приходилось 14% от всех продаж, к 2022 году Inditex планирует выйти на 25%. В технологии онлайн-продаж компания инвестирует 2,7 млрд евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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