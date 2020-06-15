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Единовременные выплаты на ребенка теперь не подлежат судебному взысканию

15 июня 2020

Внесены изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19, сообщают в УФССП.

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Внесены изменения в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обращено взыскание. 

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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