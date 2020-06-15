Единовременные выплаты на ребенка теперь не подлежат судебному взысканию

Внесены изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19, сообщают в УФССП.

Внесены изменения в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обращено взыскание.

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.