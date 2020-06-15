Пятый и четвертый классы пожарной опасности установились в девяти районах Иркутской области

Прогнозируется, что 18 июня число таких районов увеличится до 16, сообщают в областной администрации.
По информации начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, чрезвычайный – пятый и высокий – четвертый классы пожарной опасности установились в девяти районах области:
- Жигаловском р-не,
- Тайшетском р-не,
- Зиминском р-не,
- Заларинском р-не,
- Нукутском р-не,
- Усть-Удинском р-не,
- Иркутском р-не,
- Боханском р-не,
- Ольхонском р-не.