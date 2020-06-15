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Пятый и четвертый классы пожарной опасности установились в девяти районах Иркутской области

15 июня 2020

Прогнозируется, что 18 июня число таких районов увеличится до 16, сообщают в областной администрации.

По информации начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, чрезвычайный – пятый и высокий – четвертый классы пожарной опасности установились в девяти районах области: 

  • Жигаловском р-не,
  • Тайшетском р-не, 
  • Зиминском р-не, 
  • Заларинском р-не, 
  • Нукутском р-не, 
  • Усть-Удинском р-не,
  • Иркутском р-не, 
  • Боханском р-не, 
  • Ольхонском р-не.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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