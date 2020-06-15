Выпуск кредитных карт может стать платным

Выпуск карт станет платным, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Ограничения тарифов обернутся для кредитных организаций потерями порядка 10–15 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России.

В самих банках «Известиям» подтвердили, что субсидировать услуги и сервисы, по всей видимости, вскоре придется за счет клиентов. Однако ограничение комиссий за эквайринг носит временный характер, обнадежили в ЦБ.

Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в кабмин (есть в распоряжении «Известий»).

В марте ЦБ впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1% они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября.