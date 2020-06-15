С 16 по 20 июня Иркутский областной музыкальный театра им. Н.М. Загурского повторит онлайн-показ балетов

Онлайн-показы балетов пройдет на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, сообщают в театре.

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М.Загурского повторит трансляции ярких и оригинальных балетов «Казанова» и «Кармен» в авторском прочтении лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой, а также искрометного классического балета «Дон Кихот» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Расписание онлайн-показов:

16 июня "Казанова"

Время: с 12.00 до 12.00 следующего дня (ссылка доступна сутки)

Романтический балет в 2-х действиях, 16+

Романтическая история жизни и пламенной страсти Джакомо Казановы, неутомимого любовника и дерзкого авантюриста, до конца своих дней сохранившего воспоминания о единственной женщине, которая сумела завладеть его сердцем.

Музыка композиторов XVIII века: Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя, Вивальди, Куперена

Либретто, постановка и хореография лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой

Премьера состоялась 14 февраля 2015 года

18 июня "Кармен"

Время: с 12.00 до 12.00 следующего дня (ссылка доступна сутки)

Рок-балет в 2-х действиях, 12+

Известный испанский балетмейстер Хосе Наварро решает поставить балет «Кармен». На роль Кармен претендует прима его театра Микаэла. Но балетмейстера не устраивает её кандидатура, и он проводит кастинг. На смотр приходит много девушек, но лишь одна достойна его внимания, достойна быть Кармен.

Музыка Жоржа Бизе

Либретто, постановка и хореография лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой

Премьера состоялась 18 февраля 2011 года

20 июня "Дон Кихот"

Время: с 12.00 до 12.00 следующего дня (ссылка доступна сутки)

Балет в одном действии, 12+

Авторы балета не ставили себе целью раскрыть философскую глубину романа великого испанского писателя Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете персонаж Дон Кихота является второстепенным, а сюжет сосредотачивается на любовной истории очаровательной Китри и задорного Базиля, исполняющих свои виртуозные вариации на городской площади.

Музыка Людвига Минкуса

Либретто Мариуса Петипа по мотивам романа Мигеля Сервантеса

Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (Москва)

Редакция и постановка народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (Москва)

Премьера состоялась 24 ноября 2018 года