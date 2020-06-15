Ситуация ухудшается: в Иркутске за сутки коронавирусом заболели 193 человека

На 15 июня в Иркутской области зафиксированы 316 новых случаев заражения, из них больше половины, 193 в Иркутске. Заражение происходит преимущественно через внутренние контакты. Также 37 новых случаев подтверждены в Иркутском районе, 17 – в Свирске, по13 – в Ангарске и Эхирит-Булагатском районе, 12 – в Усть-Куте. Об этом свидетельствует карта распространения вируса на 15 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

Иркутск – 1996 Усть-Кут – 832 Иркутский район – 430 Бодайбо – 340 Братск – 234.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 4568 случаев коронавируса, скончались 39 человек: 20 от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Cуточные темпы прироста заболевших 15 июня увеличились до очень высокого уровня – 7,5%. В отличии от России, где в целом ситуация с COVID-19 стабилизировалась, в Иркутской области она только ухудшается.