Записаться в библиотеку Молчанова-Сибирского в Иркутске теперь можно через портал госуслуг

Возможность удалённого обслуживания есть всего в нескольких библиотеках страны. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Удалённая регистрация позволяет пользователям искать книги в цифровом каталоге Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, оформлять их предварительный заказ и заочное продление, заказывать электронные копии нужных документов из фондов областной библиотеки, а также бесплатно читать книги в популярнейшей электронной библиотеке «ЛитРес».

В личном кабинете есть информация об изданиях, взятых на дом и сроках их возврата, афиша мероприятий, схема проезда и режим работы учреждения.

Специальный модуль, позволяющий записываться в библиотеку через портал «Госуслуги», приобретён с помощью средств областного бюджета. Попасть на нужную страницу можно через сайт библиотеки, выбрав в меню пункт «Регистрация».

- Во время режима самоизоляции поступило множество вопросов о том, как записаться в библиотеку удалённо. Специалисты не могли идентифицировать человека по его документам заочно, поэтому был найден другой вариант – сайт «Госуслуги». С его помощью стать читателем библиотеки может любой гражданин страны, имеющий подтвержденную учетную запись на портале. Прорабатывается также вопрос введения аналогичного сервиса в популярных муниципальных библиотеках Иркутской области, - сказал Руслан Дячук.

Пользоваться электронными ресурсами библиотеки можно как в компьютере, так и через мобильное приложение «Молчановка в смартфоне». Штрих-код приложения можно предъявлять вместо читательского билета для входа в учреждение.

- Режим самоизоляции скоро будет снят, однако получение или возврат книг без обращения непосредственно в библиотеку будут актуальны долгое время. Сегодня, 15 июня, начинает действовать бесплатная доставка книг, заказанных через электронный каталог, в пункты выдачи в партнерской сети. Кроме того, с 1 июля появится возможность курьерской доставки книг домой или в офис с возможностью оплаты этой услуги через интернет. Для маломобильных пользователей будет осуществляться доставка силами волонтёров, - рассказала директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.