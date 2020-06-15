Иркутская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по благосостоянию семей

Согласно рейтингу РИА Новости,в Иркутской области максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2019 году ровняется 46 645 рублей.

Красноярский край занял 16 место с показателем в 46 306 рублей, Республика Бурятия оказалась на 38 строчке рейтинга в показателем в 33 641 рублей.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тысяч рублей.

В лидирующей группе рейтинга благосостояния семей по-прежнему представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры.

Бессменным лидером рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ, который в девятый раз подряд занял первую строчку. По итогам 2019 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тысяч рублей.

Вторую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где максимально возможный денежный остаток составил 72,7 тысяч рублей. Следом идут столичные регионы: в московских среднестатистических семьях с двумя детьми максимально возможный денежный остаток составляет 65,8 тысяч рублей, в семьях Санкт-Петербурга — 57,3 тысяч рублей.

Замыкает лидирующую пятерку Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где в среднестатистической семье с двумя детьми после минимально возможных затрат остается 56,8 тысяч рублей.

Кроме вышеперечисленных, еще в шести российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень (37,5 тысяч рублей). К ним относятся: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская область и Тюменская область.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.