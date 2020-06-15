Программу комфортного проживания студентов в Иркутской области подготовят к 1 августа

В государственную программу «Развитие образования Иркутской области» на 2019 – 2024 годы войдут мероприятия по ремонту и оснащению общежитий, где учатся студенты средних профессиональных образовательных организаций Приангарья, сообщают в областной администрации.

Такое поручение министерству образования Иркутской области дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области. Что должна представлять из себя новая программа, Игорь Кобзев обсудил со своим заместителем Андреем Козловым и исполняющей обязанности министра образования Еленой Апанович во время посещения общежития Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Врио губернатора ознакомился с бытом учащихся, обсудил вопросы деятельности учреждения с педагогическим коллективом.

Зданию, где проживают 415 будущих педагогов со всего региона, нужен ремонт.

Ведется замена электросетей, необходимо привести в порядок комнаты и кабинеты. Требуется реконструкция спортивной площадки. Объект нужен для полноценной подготовки учителей физической культуры.

- Задачи должны выполняться комплексно. В разрабатываемую программу необходимо включить создание спортивных объектов при общежитиях. Прошу Правительство подготовить предложения, - сказал глава региона.

Только у 49 профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении областного минобра, имеются общежития.

Врио губернатора подчеркнул, что при разработке новой программы должны быть учтены потребности в ремонте и оснащении общежитий, подведомственным другим министерствам, а также ряд критериев: степень изношенности зданий, востребованность образовательных учреждений среди абитуриентов и другие. Приблизительный объем финансирования программы на четыре года по капремонту и оснащению общежитий составляет два млрд рублей.