РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о начале испытаний нового прототипа промышленного электролизера с инертными анодами с улучшенной конструкцией и рекордно низким углеродным следом.

Новый опытный электролизер придет на смену уже испытываемому в компании РУСАЛ электролизеру с инертными анодами как следующий шаг в развитии инновационной безуглеродной технологии электролиза алюминия.

Электролизер с инертными анодами нового поколения имеет ряд принципиально новых технических решений, позволяющих повысить чистоту производимого алюминия, снизить углеродный след до рекордно низкого уровня 2 т СО2/т Al и снизить операционные затраты при производстве алюминия. Производительность опытного электролизера будет около 1 тонны алюминия в сутки при силе тока 140 тыс. ампер.

В настоящее время, РУСАЛ является одним из лидеров среди мировых производителей алюминия по разработке технологии электролиза на инертных анодах. «Данная технология позволит повысить эффективность и существенно улучшить экологичность производства алюминия», – отметил технический директор компании Виктор Манн.