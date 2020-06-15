Названы причины роста количества заболевших COVID-19 в Иркутской области

По данным на 15 июня, прирост COVID-19 в регионе за сутки составил 319 случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего в регионе за период эпидемии – 4568 заболевших. На оперативном штабе 15 июня в качестве причин роста числа новых случаев COVID-19 названы посещение мест массового скопления людей, распространение вируса внутри региона и активное обращение жителей за медицинской помощью.

– Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев заболевания – это семейные очаги, почти 20%. Больше всего заболевших – в возрастной категории 30-49 лет. Это работающие люди, которые посещают торговые центры, места массового отдыха. При этом входящие в группу риска представители старшего поколения – самые дисциплинированные, они стараются соблюдать самоизоляцию, – подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболевших в Иркутской области на сегодняшний день – 190,4 на 100 тысяч населения.

– Хочу обратить ваше внимание, что число выявленных случаев коронавируса выросло в результате обращения населения за медицинской помощью. Это говорит о распространении инфекции внутри региона, – доложил главный санитарный врач Дмитрий Савиных.

В связи с большим количеством ежедневно выявляемых случаев коронавируса принято решение продлить режим самоизоляции до 21 июня.