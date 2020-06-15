В Приангарье почтили память первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова

Глава региона Игорь Кобзев принял участие в мероприятии, посвященном памяти первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова, который возглавлял Приангарье в один из самых сложных периодов современной истории России, сообщают в областной администрации.

До этого более 30 лет руководил строительством энергообъектов и других промышленных предприятий на территории Урала, Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Сегодня исполнилось 10 лет со дня его смерти.



- Юрий Абрамович Ножиков был государственным человеком и народным губернатором. Всегда отстаивал интересы жителей: для него это было целью всей жизни. И народ ему доверял, гордился им. Для нашей области Ножиков - настоящий человек-легенда, как Сперанский, - сказал Игорь Кобзев.



Глава области отметил: первый губернатор Приангарья ничего и никого не боялся, шел до конца. Понимая, что природные ресурсы региона должны служить людям, добился низких энерготарифов.



- Я многому учусь у Юрия Абрамовича. Это пример, достойный подражания, для любого губернатора. Ножикова у нас до сих пор любят и помнят. И эту память мы просто обязаны сохранить, - сказал Игорь Кобзев.



Организатором памятного мероприятия выступил Фонд сохранения памяти и развития наследия Юрия Ножикова. Участники возложили цветы к памятнику первому Губернатору, посадили возле него ель.