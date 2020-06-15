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Кобзев: В Иркутске, Усть-Куте и Бодайбо необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры

15 июня 2020

В каждой конкретной территории Иркутской области может быть применен разный подход к выбору ограничительных мер, в каких-то они могут быть усилены, в каких-то ослаблены в зависимости от ситуации, заявили 15 июня на заседании оперативного штаба.

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– В красной зоне у нас Иркутск, Иркутский район, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры, – заявил  глава региона Игорь Кобзев. – Контролируем масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц – обязательны. Медики отмечают, что очень тяжело проходит лечение у старшего поколения и диспансерных больных. Резкая повсеместная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции.

Напомним, что по данным на 15 июня,  в топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

  1. Иркутск – 1996
  2. Усть-Кут – 832
  3. Иркутский район – 430
  4. Бодайбо – 340
  5. Братск – 234.

На 15 июня в Иркутской области зафиксированы 316 новых случаев заражения коронавирусом, из них, 193 в Иркутске, всего за период эпидемии – 4568.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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