Кобзев: В Иркутске, Усть-Куте и Бодайбо необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры

В каждой конкретной территории Иркутской области может быть применен разный подход к выбору ограничительных мер, в каких-то они могут быть усилены, в каких-то ослаблены в зависимости от ситуации, заявили 15 июня на заседании оперативного штаба.

– В красной зоне у нас Иркутск, Иркутский район, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры, – заявил глава региона Игорь Кобзев. – Контролируем масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц – обязательны. Медики отмечают, что очень тяжело проходит лечение у старшего поколения и диспансерных больных. Резкая повсеместная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции.

Напомним, что по данным на 15 июня, в топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

Иркутск – 1996 Усть-Кут – 832 Иркутский район – 430 Бодайбо – 340 Братск – 234.

На 15 июня в Иркутской области зафиксированы 316 новых случаев заражения коронавирусом, из них, 193 в Иркутске, всего за период эпидемии – 4568.