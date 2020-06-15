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En+ Group профинансирует 14 экологических проектов в Иркутской области и Красноярском крае

15 июня 2020

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергиисообщает о подведении итогов грантового конкурса экологических проектов

Всего на конкурс поступили 83 проекта в области сохранения водных экосистем и биоразнообразияподдержания экологического баланса природных территорий, 14 из них получат финансовую поддержку компанииПобедителей определил независимый экспертный советсостоящий из представителей наукиорганов властибизнесанекоммерческих организаций и общественникови конкурсная комиссия 

Самой популярной по заявкам и многочисленной по победителям стала номинация «Местная инициатива»направленная на развитие волонтерских практикСреди победителей проект из Байкальсканаправленный на исследованиеуборку и благоустройство пойменно-береговой части речной долины рек Солзан и Харлахта в границах города

Кроме тоговолонтеры займутся сохранением байкальских эндемиков будут выявлены сохранившиеся после паводка места обитания растений в поймах рек и нанесены на карту местностисобраны семена этих видов для разведения в мини-питомникепосле чего высажены на местностьВолонтеры из Усть-Илимска благоустроят территории возле двух родниководин находится в поселке Невон и является источником питьевой воды для местного населениявторой в лесном массиве поселка ПриморскийДобровольцы Дивногорска проведут уборку и благоустройство участка береговой зоны Гермагенова ручья для организации экоторопыа также благоустроят территорию стоянки первобытного человекаприлегающую к реке Лиственка-Заречная и создадут аллею «Этапы строительства Красноярской ГЭС» напротив объекта культурного наследия 

Все проекта социальных предпринимателейпобедивших в номинации «Объединяя ресурсы»так или иначе посвящены Байкалу

В рамках инициатив при участии 150 гидов будут разработаны и размещены информационные стенды в наиболее посещаемых территориях озера Байкал (остров ОгойМалое морекамень Черскогопамятники ОрелБродяга). В районе мыса Бурхан будет проведено благоустройствосоздана сеть информационно-навигационных установок из 20 конструкций и создан экологический патруль (для рассредоточения туристического потока и снижения антропогенной нагрузки). 

В посёлке Кедровая на берегу Байкала активисты расчистят стихийную свалку и установят четырехсекционных бака для раздельного сбора мусораиз которого художники-керамисты создадут стеклянно-керамическое декоративного панно для установки на парапете набережной реки Ангары на бульваре Гагарина – центральной парковой зоны ИркутскаА в поселке Слюдянка на средства грантового конкурса откроют школу мореходствав рамках которой детей будут учить гребле и строить лодки. 

В рамках проектов экопросвещенияпобедивших в номинации «Передавая опыт»будет проведено обучение целям устойчивого развития для педагогов Иркутской областина базе Байкальского музея будет создан лекторийа в поселке Хужир построят экодом как учебное пособие по экологичному образу жизниВ доме будут созданы модельные условия для приобретения практических навыков экологического жизнеустройства и экологически эффективного взаимодействия человека и природы на Байкале. 

Татьяна Драчукдиректор по связям с общественностью EnGroup:

«В этом году компания EnGroup впервые запустила в пилотном режиме грантовый конкурс экологических проектовЕго целями стали поиск единомышленников среди местного сообщества и поддержка новых полезных инициатив для сохранения водных экосистем и биоразнообразия озера Байкалрек АнгарыЕнисея и их притоковКоличество и качество заявокинтерес со стороны общественности показаличто такой формат взаимодействия актуален и востребованМы благодарны всем участникам за их активностьинициативуготовность менять мир к лучшему». 

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс»Программа реализуется с 2011 годав нее входят экологическиенаучные и просветительские проектыВ 2020 году грантовый конкурс проходит в трех городах Иркутской области (ИркутскеУсть-ИлимскеБайкальскеи Дивногорске (Красноярский край).  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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