Кобзев: В такой эпидобстановке полное возобновление работы гостиниц пока невозможно

Глава Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер гражданами, которые выезжают на отдых, в том числе на Байкал.

– В соцсетях появились кадры с переправы на остров Ольхон и сообщения об очереди на переправу. Меры безопасности там не соблюдаются. Напомню, что запрет на работу гостиниц, баз отдыха, санаториев еще не снят. Совсем недавно обсуждался этот вопрос. В такой эпидобстановке полное возобновление деятельности предприятий гостиничного бизнеса и организации отдыха пока невозможно, - заявил глава региона.

Сейчас прорабатывается вопрос дифференцированных ограничительных мер для разных районов Иркутской области в зависимости от эпидобстановки. Так, например, в Ольхонском районе всего 2 заболевших, в Баяндаевском – 11, в Слюдянском – 68.

Глава региона поручил всем профильным ведомствам до середины этой недели проработать спорные моменты, чтобы прийти к единому решению относительно сроков полного или частичного снятия ограничений с организаций индустрии гостеприимства.

По данным на 15 июня, в Иркутской области зафиксированы 316 новых случаев заражения коронавирусом – суточный рекорд за весь период эпидемии, из них 193 в Иркутске, всего – 4568 случаев.