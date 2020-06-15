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С 20 июня в 13 оздоровительных учреждениях Иркутской области начинаются летние смены

15 июня 2020

Начинают работу 10 детских оздоровительных дач, в которых отдыхают воспитанники учреждений социального обслуживания, а также три дачи для воспитанников государственных образовательных организаций, сообщают в областной администрации.

В особой ситуации оказались воспитанники иркутского детского дома-интерната №2. Собственной базы у учреждения нет. Отдых детей было решено организовать в лагере «Мандархан». Детей из других учреждений в этот лагерь завозить не будут.  

Все смены продолжительностью 14 календарных дней пройдут в закрытом режиме.

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Персонал будет проживать в лагерях на постоянной основе, чтобы исключить контакты с посторонними людьми. С этой же целью детей к месту отдыху доставят исключительно транспортом учреждения. Обеспечение продуктами произведут те же самые поставщики питания, которые работают с учреждением в течение года.  

На данный момент в оздоровительных учреждениях завершена противоклещевая обработка, обеспечена пожарная безопасность, заканчивается получение положительных санитарно-эпидемиологических заключений. В ближайшее время каждый лагерь пройдет приемку городской (районной) межведомственной оздоровительной комиссии. 

Все работники лагерей прошли необходимое обучение и медосмотры. Каждый сотрудник сдал тесты на кишечные инфекции и COVID-19. Не было выявлено ни одного положительного результата.  

В 2019 году в детских оздоровительных лагерях Иркутской области смогли отдохнуть более четырех тысяч воспитанников учреждений социального обслуживания.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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