Экосистема Сбербанка: сервисы для иркутян и бизнеса – быстро, качественно, для комфорта жизни и успеха

Пандемия коронавируса изменила предпочтения и запросы россиян. Вынужденный переход всей страны в онлайн показал, насколько своевременными оказались инвестиции в цифровизацию и создание экосистем. Сбербанк начал работу над собственной сетью небанковских сервисов еще в 2018 году. Как работает услуга «личный врач» на удаленных территориях? Ждет ли нас в июле вторая волна коронавируса? Зачем региональным компаниям, имеющим собственную службу доставки, подключаться к СберМаркету и Delivery Club? Об этом руководители Байкальского банка Сбербанка и компаний, входящих в экосистему, рассказали на онлайн-конференции.

Экосистема Сбербанка. «Мы делаем обслуживание бесшовным»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Сбербанк начал создание своей системы цифровых финансовых и нефинансовых сервисов ещё в 2018 году. В процессе работы изменились не только все технологии внутри банка – изменилось сознание сотрудников и их компетенции, рассказал Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка. На сегодняшний день Сбербанк – единственная компания в стране, владеющая суперсовременной мощной IT-платформой, на базе которой развернуто большое количество сервисов для физлиц и бизнеса. Сервисы экосистемы – это решения и услуги, практически для каждой из сфер нашей жизни, в том числе: SberDevices (разработка умных устройств), логистика, FoodTex, классифайд (все, что связано с авто, работой, домом) и Мобилити (все, чтобы добраться из точки А в точку В).

Александр Абрамкин:

– Компании, входящие в экосистему Сбербанка, не конкурируют, а взаимодополняют друг друга. Сама экосистема строится под предпочтения и запросы клиента, и мы делаем ее максимально удобной: любую нужную услугу можно получить по единому Sber ID. Мы научились использовать искусственный интеллект и накопленный клиентский опыт, чтобы обслуживание было бесшовным, услуги можно было получить в формате 24/7, с минимальными потерями времени, в очень в высоком качестве за небольшие деньги.

На первом этапе строительства экосистемы, Сбербанком были сделаны большие вложения и с точки зрения технологий, и с точки зрения участия в компаниях и стартапах. Наша задача сейчас и на будущее – интегрировать все продукты, сервисы и возможности экосистемы в единый, доступный для наших клиентов, сервис, который, безусловно, должен быть нужным и удобным для людей. И он, конечно, должен приносить прибыль Сбербанку и акционерам.

Delivery Club. «Общепит, несмотря на большие сложности, адаптируется к новым условиям»

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, курирующая решения экосистемы для бизнеса, рассказала о целом ряде сервисов, которыми могут воспользоваться предприниматели Иркутска, а многие уже активно их осваивают. Большим интересом, по ее словам, пользуется «Юрист для бизнеса» – актуальное решение для небольших компаний, которые думают о сокращении своих расходов, но при этом – без потерь в качестве работы основных направлений. Экосистема Сбербанка живо реагирует на запросы дня, сейчас, например, аналитики сервисов видят, как резко в период пандемии вырос спрос у регионального бизнеса на консалтинговые услуги – от установки на предприятиях систем электронного документооборота до разработки стратегий – их заказывают компании среднего, крупного и крупнейшего бизнеса. Оксана Лобова рассказала также о том, что сфера общепита в Иркутске, несмотря на серьезные сложности, быстро адаптируется к новым условиям, ищет новые возможности привлечения клиентов, активно пробует себя в онлайн-формате.

Оксана Лобова:

– Delivery Club уже не один месяц активно развивается на нашей территории. В Иркутске к платформе уже подключились 32 заведения общественного питания, в которых можно заказать еду с доставкой. Эта сеть будет расти и дальше. В период карантинных ограничений такая услуга помогает решать главную проблему – снижение потока клиентов и объема заказов. Конечно, это не сможет полностью компенсировать снижение выручки из оффлайна, но подключение к сервису позволяет заработать деньги, необходимые для выплаты зарплаты и на оплату коммунальных услуг. Важно помнить и о том, что сервис позволяет увидеть, что понравилось или не понравилось клиенту – и на основе этого изменять свой бизнес под актуальные потребности потребителей. Коллеги из Delivery Club помогут правильно составить интернет-меню и сделать качественные фотографии, чтобы продажи через сеть шли лучше. Сервисом пользуются на всей территории страны. И конечно, это может очень помочь нашим региональным рестораторам и сети общепита быстро находить своих клиентов не только среди местных жителей, но и среди гостей. Надеемся, скоро ограничительный режим в регионах завершится, к нам опять приедут туристы из разных городов, и с помощью Delivery Club они быстрее увидят «на полке» ваш товар.

«Delivery Club помог компенсировать выпадающий гостевой поток»

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

House Mafia работает с Delivery Club на протяжении уже шести лет, рассказал Виктор Мельничук, владелец сети ресторанов House Mafia. Сервис обеспечивает стабильно возрастающий поток заказов, что в период пандемии позволило не испытывать огромных трудностей. «Помимо службы доставки у нас работает еще ресторан, – говорит Виктор, – за счет заказов от сервиса мы смогли компенсировать выпадающий гостевой поток. Кроме того, в этом году мы запустили два новых бренда – доставку мяса и доставку правильного питания – исключительно с помощью сервиса Delivery Club».

OKKO. «Путь к искусству, знаниям, отдыху»

Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Во время вынужденного пребывания дома, россияне стали чаще смотреть домашнее кино и чаще обращать свой взор к культуре. Согласно статистике, обычно театры посещают порядка трехсот – трехсот пятидесяти тысяч человек в год. Но во время пандемии, например, постановки Мариинского театра, в том числе с помощью сервиса экосистемы Сбербанка – Okko, посмотрели семьдесят миллионов человек, шестьдесят из них – россияне. Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, курирующая розничный блок, рассказала, что изменения коснулись всех сфер жизни населения. И интерес к новым, качественным продуктам экосистемы банка растет с каждым днем.

СберМаркет. «Региональных ритейлеров могут подключить к СберМаркету»

Юлия Кальвина:

– Мы видим, что во время пандемии для клиентов особенно важным становится качество связи и бесперебойный интернет, происходят серьезные изменения в онлайн образовании и медицине. Все эти вещи отражаются в решениях, которые предлагает экосистема Сбербанка. Большим спросом сейчас пользуются сервисы доставки еды и продуктов первой необходимости. Один из них – СберМаркет – входит в экосистему Сбербанка и работает в 75 городах России от Калининграда до Иркутска. Среди партнеров СберМаркета – федеральные и региональные розничные сети. В Иркутске сервис начал работать в январе, мы стартовали с METRO C&C, сейчас к нему присоединилась «Лента» и ведутся переговоры о подключении региональных ритейлеров.

DocDoc. «В Иркутске, Улан-Удэ и Чите готовятся пилотные телемедицинские проекты»

Сервис DocDoc родился как медицинский стартап в 2012 году и изначально был предназначен для записи и подбора врачей в медицинских учреждениях, рассказал Анатолий Зингер, коммерческий директор DocDoc. Компания стала лидером этого рынка, а в 2017 году – частью медицинской экосистемы Сбербанка. Ее цель – развитие цифровой медицины в России. Флагманский проект компании – это удаленные онлайн-консультации с врачами более чем двадцати специальностей. Сервис стал особенно востребованным на фоне начавшейся пандемии коронавируса. Отвечая на запрос населения, DocDoc при поддержке Сбербанка открыл бесплатную горячую линию и организовал подготовку специалистов, консультирующих по вопросам заболевания. С помощью DocDoc проводят и дистанционное медицинское освидетельствование сотрудников. В условиях пандемии эта услуга стала особенно востребованной у компаний, сотрудники которых работают вахтовым методом и в удаленных населенных пунктах.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Анатолий Зингер:

– Эпидемия коронавируса сильно ударила и по самому медицинскому рынку: коммерческий поток пациентов снизился в 3-5 раз – люди просто боятся лишний раз выходить на улицу. С другой стороны, пациенты болеть не перестали. Поэтому возник спрос на консультации в онлайн формате. Мы провели большую работу и открыли платформу для частных медицинских центров, сделали её бесплатной на время эпидемии. Сегодня в нашей системе порядка 200 клиник, мы активно подключаем разные города. Уже подключили все миллионники и перешли на города с населением 500+. Кроме того, мы ведем работу с региональными минздравами, чтобы телемедицинские услуги стали доступны для широких слоев населения, то есть оплачивались либо из фонда ОМС, либо за счет других государственных денег. В частности, в Иркутске, Улан-Удэ, Чите определены пилотные лечебно-профилактические учреждения, на базе которых врачи будут оказывать такие телемедицинские консультации для граждан.

Sberindex.ru. «Если меры безопасности перестанут соблюдать, нас ждет ренессанс коронавируса»

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Аналитический портал Sberindex.ru – это портал, где собирается масса актуальной статистической информации. Она аккумулируется на основе имеющихся у Сбербанка данных о поведении клиентов. Портал включает в себя три больших среза: поведение потребителей (частных лиц), бизнеса и динамику эпидемиологической ситуации в России, рассказал Алексей Авдей, исполнительный директор Sberbank.ru. Сервис абсолютно бесплатный, он был запущен в мае этого года и позволяет в режиме реального времени посмотреть, как изменилась жизнь страны во время пандемии.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Авдей:

– У нас много подразделений работают с большими данными Сбербанка. Отчеты, которые регулярно создаются на их основе, представляют большой интерес для бизнеса, поскольку позволяют понять, как ведут себя потребители. Например, мы видим, что люди соскучились по тому, чтобы ходить в салоны красоты – в Подмосковье их открыли в выходные, и посещение выросло в восемь раз. В разделе «Бизнес» отслеживается изменение объемов фонда оплаты труда и оборотов. А в разделе COVID-19 опубликована модель заболеваемости – фактический график заболевших и прогноз на ближайшие полтора месяца. По России в целом можно сказать, что ситуация идет на спад. Но здесь все зависит от того, какие меры предпринимает руководство регионов, и как ведут себя наши граждане. Если меры безопасности перестанут соблюдать, то в начале июля мы можем получить некий ренессанс коронавируса.

Работа.ру. «Массово перейдя в онлайн, мы получили доступ к самым сильным кандидатам и узким специалистам»

Сервис rabota.ru вошёл в экосистему Сбербанка в мае прошлого года, при этом ему уже больше двадцати лет. Он сформировался из печатного издания, сейчас это полноценное IT-решение. Работа.ру – это федеральный ресурс с большим опытом и экспертизой в подборе персонала. По словам Татьяны Мощагиной, директора по работе с ключевыми клиентами Работа.ру, скорость притока новых соискателей на сайт в период пандемии выросла в три раза. Работодатели тоже активизировались – ряд сфер, таких как строительство и ЖКХ, переориентируются на ресурсы собственной страны в связи с тем, что лишились определенной части иностранных рабочих. Активизировалась вахта – большое количество компаний Иркутской области и Забайкальского края открывают такие вакансии. Серьезно выросли спрос и предложение по удаленной работе.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Татьяна Мощагина:

– Число откликов на вакансии с удаленной работой выросло в девять раз, в семь раз увеличилось количество звонков. Телеметрия, к слову, позволяет измерить все эти показатели. Востребованность удаленной работы растет и будет продолжать расти и когда закончится пандемия, потому что многие работодатели и сотрудники оценили её возможности. Применительно к сервису мы говорим о том, что у работодателей расширяется воронка найма сотрудников, а у сотрудников – воронка поиска работодателя. Массово перейдя в онлайн, мы получили доступ к самым сильным кандидатам и узким специалистам, и он открывается без привязки к геолокации. Все это, безусловно, оптимизирует затраты и на обустройство рабочих мест для сотрудников, и на дорогу, то есть по многим аспектам это выгодно для каждой из сторон.

Перспективы. «Клиент – дирижер экосистемы»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Экосистема Сбербанка продолжит свое активное развитие, уверен Александр Абрамкин, ведь потребности населения и бизнеса растут и меняются, требуя новых решений для реализации различных целей, выполнения ежедневных задач, планирования жизни и бизнес-деятельности.

Александр Абрамкин:

– Компании, желающие сохранять лидирующие позиции в индустрии, должны удовлетворять пользовательский спрос. Клиент является главным лицом и главным дирижером экосистемы. Мы, Сбербанк, вторичны по отношению к клиенту. Если мы видим, что у вас появилась какая-то проблема, то уже придумываем, как ее решить. Ваша проблема — это наша возможность.